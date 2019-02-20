محامٍ من هارفارد.. ترمب يعيّن خليفة لـ"مهندس الانقلاب"

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب عيّن جيفري روزن نائباً لوزير العدل خلفاً لرود روزنستاين.

وقال بيل بار الذي تسلّم الأسبوع الماضي وزارة العدل في بيان، إن جيفري روزن "سيحل محل نائب وزير العدل رود روزنستاين" الذي لطالما كان هدفاً لانتقادات ترمب.

موضوع يهمك كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محاولة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2017، وبدأت القضية تأخذ أبعادا داخل أميركا... واشنطن.. تفاصيل محاولة الانقلاب على ترمب أميركا

وروزن مجاز بالقانون من جامعة هارفارد ومحامٍ سابق، وكان لغاية تعيينه في منصبه الجديد يشغل منصب مساعد وزير النقل.

ولم يوضح البيت الأبيض متى سيتولّى روزن مهام منصبه الجديد.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن إقالة روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق الشائك حول العلاقة بين الحملة الانتخابية لترمب وروسيا، كانت متوقّعة منذ أقال ترمب وزير العدل جيفري سيشنز في نهاية 2018.

يذكر أن أندرو مكابي، الذي تولى بالوكالة رئاسة "أف بي آي" ذكر مساء الأحد في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) على قناة "سي بي أس" أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنستاين بحث إمكان الإطاحة بترمب في 2017 بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وناصب الرئيس الأميركي نائب وزير العدل السابق العداء منذ وضع روزنستاين يده على التحقيق حول علاقة الحملة الانتخابية لترمب بروسيا، بعدما قرّر سيشنز النأي بنفسه عن هذا التحقيق.

وصادق مجلس الشيوخ في 14 شباط/فبراير على تعيين بيل بار وزيراً للعدل.