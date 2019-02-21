أميركا..بيلوسي تدعو النواب لتأييد قرار وقف حالة الطوارئ

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي #نانسي_بيلوسي ، الأربعاء، النواب إلى دعم قرار لإنهاء #حالة_الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد #ترمب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وأعلن ترمب حالة الطوارئ لتجاوز #الكونغرس الذي وافق فقط على ربع المبلغ الذي يريده الرئيس وهو 5,4 مليار دولار.

ورفعت 16 ولاية في وقت سابق هذا الأسبوع دعاوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان حالة الطوارئ، غير أن إدارة ترمب واصلت مساعي جمع 6,6 مليار دولار من الأموال الفيدرالية، معظمها من وزارة الدفاع.

وتعهد عضو مجلس الشيوخ عن تكساس جواكين كاسترو، الأسبوع الماضي، بتقديم قرار ينهي تحرك الرئيس.

وأمام النواب مهلة تنتهي عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ) الخميس لتأييد القرار قبل تقديمه رسميا الجمعة.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى الديمقراطيين والجمهوريين في ساعة متأخرة الأربعاء "أكتب لأدعو جميع أعضاء الكونغرس إلى تأييد قرار عضو الكونغرس جواكين كاسترو".

وأكدت أن "قرار الرئيس تجاوز حدود القانون سعيا للحصول على ما فشل في الحصول عليه في عملية تشريعية دستورية ينتهك الدستور ويجب وضع حد له".

وأضافت "لدينا مسؤولية مهيبة في الحفاظ على الدستور والدفاع عن نظامنا من هجوم الرئيس".

وسارع الديمقراطيون للتعبير عن تأييدهم.

وغرد السيناتور الديمقراطي برايان شاتز على تويتر "أصوت بـ"نعم" على إبطال الإعلان".

من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا ليندا سانشيز إنها "فخورة" بتأييد قرار كاسترو.