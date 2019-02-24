فيديو يكشف إعجاب منافس ترمب بالسوفيت والنظام الشيوعي

يعاود السناتور الديمقراطي #بيرني_ساندرز عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، الكرة من جديد، لدخول سباق الرئاسة في 2020، بعد أن فشل في الانتخابات التمهيدية أمام هيلاري كلينتون في المرة السابقة عام 2016.

وقد عرف ساندرز كديمقراطي اشتراكي، حيث يدعم النموذج السياسي لدول شمال أوروبا الذي يوصف بالديمقراطية الاجتماعية.

الآن مع إعلان الرجل عن ترشحه للرئاسة يوم الثلاثاء الماضي، فإن فيديو قديم يعود إلى عام 1988 كشف عنه موقع Reagan Battalion يظهر مدى إعجاب ساندرز بالاتحاد السوفيتي في زيارة قام بها في تلك السنة.

ويبدو أن الموقع بذل جهودًا بالبحث في الأرشيف للخروج بهذا الفيديو، الذي يعتبر بمثابة تذكير بأن الأميركي الديمقراطي من المعجبين بالشيوعية.

ويظهر في الفيديو ساندرز وزوجته وهما يتحدثان بعد رحلة إلى موسكو في تلك السنة، ويشيدان بالتطور في الخدمات والحياة الاجتماعية في الاتحاد السوفيتي.

ويشيد ساندرز بنظام النقل العام في موسكو ومدى كفاءته، كذلك برامج تنمية الشباب واليافعين، فيما أشادت زوجته بنظام تربية الأطفال والحياة الثقافية للمجتمع السوفيتي.

ويبدو أن الفيديو يأتي في إطار حرب الرئاسة الاستباقي.