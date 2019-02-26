ترمب يعلن تحرير رهينة باليمن.. ويشكر الإمارات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الاثنين، أن مواطناً أميركياً اختطف قبل 18 شهراً في #صنعاء تم تحريره وقد عاد إلى أحضان أسرته.

وقال ترمب في تغريدة على #تويتر: "يشرفني أن أعلن أن داني بورتش، المواطن الأميركي الذي كان رهينة طيلة 18 شهراً في اليمن، تم استرداده وقد تمكن من العودة إلى زوجته وأولاده".

موضوع يهمك حين يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالزعيم الكوري كيم جونغ- أون، في سنغافورة هذا الثلاثاء، قد يطلب منه ما سبق أن... رهينة أميركية لا زالت أسيرة بكوريا الشمالية منذ 50 سنة الأخيرة

وأضاف "أثمّن الدعم الذي قدّمته #الإمارات العربية المتحدة لإعادة داني إلى دياره".

ولم يعط ترمب أي تفاصيل إضافية عن ظروف إطلاق سراح داني بورتش الذي كان عمره 63 عاماً حين اختطف في العاصمة اليمنية، كما أنه لم يأتِ على ذكر هوية خاطفيه.

واكتفى الرئيس الأميركي بالقول إن "استعادة الرهائن الأميركيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أميركياً منذ انتخابي".

وكان بورتش المتزوّج من امرأة يمنية اختطف في صنعاء في أيلول/سبتمبر 2017 على أيدي 5 مسلحين اقتادوه إلى جهة مجهولة أثناء عودته إلى منزله.

وكان هذا الأميركي يعمل لصالح شركة صافر النفطية اليمنية التي تنشط في محافظة مأرب شرق صنعاء.