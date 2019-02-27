هانوي تستنفر.. قمة ثانية وحاسمة بين ترمب وكيم

قمة ثانية تستقطب أنظار العالم لأن نتائجها ستنعكس بشكل أو بآخر على العديد من دول العالم، لا سيما دول كانت تصنفها واشنطن بمحور الشر ومنها إيران وسوريا.

إنها القمة الأميركية الكورية الشمالية التي تستضيفها فيتنام، التي وصلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، لعقد قمة ثانية مع نظيره الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وصل إلى مدينة دونغ دانغ في فيتنام على متن قطاره المصفح الخاص، بعدما عبر الحدود من الصين قبل أن تنقله سيارة في رحلة استغرقت ساعتين إلى هانوي.

ومن المقرر أن يعقد الطرفان محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الأميركية عليها.

العاصمة الفيتنامية هانوي تحولت إلى شبه ثكنة عسكرية لاستقبال القمة الأميركية الكورية، حيث يلتقي الرئيسان على مأدبة عشاء قبل انطلاق المحادثات الرسمية الثانية.

موضوع يهمك وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون، صباح الثلاثاء، على متن قطار مصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس... لماذا لا يسافر كيم بالطائرة؟.. قصة القطارات المصفحة! الأخيرة

وقبيل التوجه إلى كوريا الشمالية، أعلن ترمب أهدافه من استئناف المحادثات، مؤكداً أنه ليس على عجلة من أمره.

ترمب قال إن الولايات المتحدة تهدف إلى نزع الأسلحة النووية، فيما تطلع إلى أن تحقق كوريا الشمالية الكثير من الأرقام القياسية في مجال الاقتصاد، كما أعرب ترمب عن سعادته بتوقف كوريا الشمالية عن إجراء اختباراتها الصاروخية أو النووية.

وأضاف ترمب أنه لو لم يُنتخب رئيساً لكانت ثمة حرب مع كوريا الشمالية.

كلام ترمب يأتي على خلفية التصعيد الذي شهدته العلاقات بين البلدين قبل انعقاد القمة التاريخية التي جمعت الطرفين في يونيو الماضي في سنغافورة، وهو أول اجتماع بين رئيس أميركي وزعيم كوريا الشمالية.