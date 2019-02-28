أميركا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار حول فنزويلا

أفاد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة طلبت التصويت، الخميس، في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية" في فنزويلا، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية.

ويُرجح أن تستخدم روسيا، حليفة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حق النقض للاعتراض على مشروع القرار الذي يعرب كذلك عن "القلق العميق بسبب استخدام قوات الأمن العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العُزّل".

وعلى خلاف نص سابق كانت اقترحته واشنطن في بداية شباط/فبراير لا ينص مشروع القرار الجديد على "الدعم التام" للبرلمان الذي يرأسه المعارض خوان غوايدو بل يكتفي "بالاشارة الى السلطة الدستورية" للبرلمان.

ويحض النص على "المبادرات السلمية وذات المصداقية" لإنهاء الأزمة التي تشهدها فنزويلا وهو ما لم يكن موجودا في النص السابق.

ويدعو النص إلى مسار انتخابي "تحت إشراف دولي وفق الدستور الفنزويلي" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استخدام "وساطته" لتأمين اقتراع رئاسي موثوق.

ويتوقع أن تستخدم الصين أيضا حق الفيتو ضد مشروع القرار.