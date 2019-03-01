بومبيو: كوريا الشمالية طلبت إعفاءً كاملاً من العقوبات

ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن كوريا الشمالية طلبت رفعاً كاملاً للعقوبات خلال قمة هانوي، لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونجبيون النووية.



وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا: "كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونجبيون، لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه".



وأضاف أن الولايات المتحدة "حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات".



كما لفت إلى أن كوريا الشمالية "طلبت بصورة أساسية إعفاءً كاملاً من العقوبات".



وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، الخميس، بسبب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. وقدم الطرفان تفسيرين متناقضين لما حدث. فقد قال ترمب إن كيم أراد رفع العقوبات "كلياً"، لكن وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، قال إن بيونغ يانغ لم تطلب سوى رفع جانب من العقوبات.



وذكر ري أن بيونغ يانغ قدمت اقتراحاً واقعياً لمهندسين من البلدين لتفكيك الموقع النووي الرئيسي في يونجبيون بالكامل.