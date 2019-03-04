أميركا.. إعصار كارثي يخلف 22 قتيلاً في ألاباما

قتل 22 شخصاً على الأقل في إعصار في ضرب ولاية ألاباما الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، بحسب مسؤول محلي، مرجحاً ارتفاع عدد الضحايا.

ونقلت قناة "دبليو آر ايه ال-تي في" المحلية التابعة لشبكة "ان بي سي" عن رئيس شرطة منطقة لي، التي تقع شرق ألاباما على الحدود مع جورجيا، جاي جونز، قوله: "بلغ العدد الآن 22. للأسف أعتقد أن هذا العدد سيرتفع".

وأوضح الطبيب الشرعي للمنطقة، بيل هاريس لشبكة، "ام اس ان بي سي"، أن من بين الضحايا عددا من الأطفال.

كما تحدث جونز لقناتين محليتين تابعتين لشبكتي "سي بي اس" و"ان بي سي" عن عدد من المفقودين ونقل آخرين إلى مستشفيات بعضهم مصاب "بجروح خطيرة جداً".

وأضاف أن الإعصار قطع كيلومترات وأدى إلى دمار "كارثي" على شريط عرضه 400 متر على طول مساره.

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا تبلغ 14 قتيلاً.

من جهته، عبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تعازيه لأهالي الضحايا، وكتب في تغريدة أن "الأعاصير والعواصف كانت عنيفة وقد تحدث أخرى. إلى عائلات وأصدقاء الضحايا وإلى الجرحى، ليبارككم الله جميعا".

كذلك تحدث مسؤول الشرطة عن إعصار واحد. لكن إدارة الأرصاد الجوية قالت إن عدداً من الأعاصير ضربت المنطقة، بينما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إعصارين حدثا في منطقة لي، بينما سجل "10 أعاصير على الأقل" في ألاباما وجورجيا الأحد.