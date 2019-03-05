الكونغرس يوشك على رفض إعلان ترمب حالة الطوارئ

يوشك الكونغرس الأميركي على إصدار توبيخ شديد اللهجة للرئيس، دونالد ترمب، بسبب إعلانه حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، بينما توقّع مسؤول جمهوري بارز أن يوافق مجلس الشيوخ على قرار برفض الإعلان.

وقال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أمس الاثنين إن قرار إنهاء الإعلان يحظى بتأييد كافٍ يتيح تمريره في مجلس الشيوخ. وكان مجلس النواب قد وافق بالفعل على هذا القرار.

لكن مكونيل توقع أن يستخدم ترمب حق النقض (فيتو) لمنع القرار فور وصوله إلى مكتبه. وقال إن الأصوات لن تكون كافية في الكونغرس للتغلب على النقض.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإعلام في بلاده قد تغير إلى الأبد.وأوضح ترمب أن منظمات الأخبار التي ظهرت للعلن على... ترمب: الأخبار المزيفة عدو الشعب الحقيقي أميركا

ومن شأن ذلك أن يترك حالة الطوارئ سارية. وسيحال الأمر إلى القضاء لخوض معركة قانونية بين البيت الأبيض والديمقراطيين.

وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في مسعى للالتفاف على الكونغرس من أجل الحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مقترح.

وسيستمر جدل داخلي على الأمر في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع إجراء تصويت قبل نهاية الأسبوع المقبل. وما زالت نتيجة تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكدة، لكن تصريحات مكونيل تشير بقوة إلى احتمال رفض إعلان الطوارئ.

ومن شأن موافقة مجلس الشيوخ، الذي يغلب عليه الجمهوريون، على تعطيل قرار ترمب أن تمثل إحراجا شديدا للرئيس. فقد فشل، بعد أن أمضى عامين في السلطة، في إقناع الكونغرس بتمويل الجدار حتى في الوقت الذي كان فيه مجلسا النواب والشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين.

وأعلن ترمب حالة طوارئ يوم 15 فبراير/شباط بعد أن فشل في إقناع الكونغرس بمنحه 5.7 مليار دولار يريدها لبناء الجدار. وتمكنه سلطات إعلان الطوارئ من تحويل أموال لتمويل الجدار من حسابات أخرى وافق عليها الكونغرس بالفعل.

ويقول ترمب إن الجدار ضروري للحد من الهجرة غير المشروعة والجريمة، ويقول الديمقراطيون إنه سيكون مكلفا للغاية وغير فعال.