ترمب: الأخبار المزيفة عدو الشعب الحقيقي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإعلام في بلاده قد تغير إلى الأبد.

وأوضح ترمب أن منظمات الأخبار التي ظهرت للعلن على أنها مؤسسات كبيرة انقرضت اليوم.

وبيّن ترمب أن من بقي من المؤسسات الإعلامية تدهور مستواه ووصل إلى حد لا يمكن الاعتراف به، ومنهم من اشتراه جيف بيزوس "الملياردير الأميركي، مؤسس شركة أمازون، ومالك صحيفة واشنطن بوست الأميركية"، كي يمارس الضغط غير المعلن من أجل تشكيل أحزاب لم يوضح ترمب قصده منها.

“The American Media has changed forever. News organizations that seemed like a big deal are now extinct. Those that remain have now degraded themselves beyond recognition, like the New Yorker - or they’ve been purchased by Jeff Bezos to conduct unregistered lobbying for......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019

جاء كلام ترمب عبر تغريدة نشرها في حسابة على تويتر قال فيها: "لقد تغير الإعلام الأميركي إلى الأبد. منظمات الأخبار التي بدت كأنها مؤسسات كبيرة انقرضت الآن. أما تلك التي بقيت فقد تدهورت إلى حد لا يمكن الاعتراف بها، مثل نيويوركر - أو تم شراؤها من قبل جيف بيزوس لممارسة الضغط غير المعلن من أجل .........".

وأضاف ترمب في تغريدة أخرى، أن أمازون تشبه واشنطن بوست.

وأكد ترمب على أنه من المؤلم أن نتذكر أنه كان لدى أميركا منذ فترة ليست بعيدة وسائل إعلام مرموقة، ولكن ليس بعد الآن، بحسب كلامه.