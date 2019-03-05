ترمب يتهم الحزب الديمقراطي بمحاولة تعطيل العدالة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحزب الديمقراطي بمحاولة تعطيل العدالة و"الاصطياد في الماء العكر".

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأحد، أن جلسة الاستماع العلنية لمحاميه السابق مايكل كوهين والتي نظمتها لجنة تحقيق برلمانية، ربما تكون ساهمت في فشل قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون في هانوي الأسبوع الماضي.

وكتب ترمب على تويتر: "أن يقوم الديمقراطيون باستجواب كاذبٍ ومحتال مدان، خلال جلسة علنية، تزامنًا مع القمة النووية المهمة جدًّا مع كوريا الشمالية، ربما هو انحدار جديد في السياسة الأميركية، وقد يكون ساهم في فشل القمة".

وأضاف: "إنه شيء لم يحصل في السابق، عندما يكون الرئيس في الخارج. يا للعار!".

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن في 28 فبراير بعد ختام قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي في هانوي، وبعد تقليص جدول أعمالها أن المناقشات مع كيم يونغ أون كانت جيدة، وأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ارتأى أنه من غير المناسب توقيع وثائق في هذه المرحلة.