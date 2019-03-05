هيلاري كلينتون تستبعد خوضها سباق انتخابات الرئاسة 2020

تقول هيلاري كلينتون إنها لن تترشح لانتخابات الرئاسة 2020 لكنها تتعهد بأنها "لن تذهب إلى أي مكان".

وزيرة الخارجية والسيناتور والسيدة الأولى السابقة استبعدت حملة انتخابية أخرى خلال مقابلة لها بثت يوم الاثنين على قناة نيوز12 التلفزيونية في نيويورك.

كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية 2016 أمام دونالد ترمب، قالت "سأستمر في العمل والحديث والدفاع عما أؤمن به".

وأضافت "ما هو على المحك في بلادنا، نوع الأشياء التي تحدث الآن، تقلقني بشكل كبير".

تابعت كلينتون أنها تحدثت مع عدد من المرشحين الساعين لترشيح الحزب الديمقراطي لهم في انتخابات الرئاسة، وقالت لهم "لا تأخذوا أي شيء كأمر مسلم به، حتى لو كانت لدينا قائمة طويلة من المشكلات الحقيقية والوعود الكاذبة" من إدارة ترمب.