أميركا تلوّح بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية نيتها تشديد العقوبات على كوريا الشمالية إن لم تنتزع الأخيرة سلاحها النووي.

جاء ذلك على لسان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون.

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وقال بولتون في حديث لقناة Fox News Business: "سننظر في القرارات التي ستتخذها كوريا الشمالية لاحقا، لنتحقق من مدى جديتها تجاه المفاوضات، وما إذا كانت تنوي العودة إليها، وهل ستتخلى في نهاية المطاف عن برنامج أسلحتها النووية".

وأكد بولتون قائلا: "إذا لم يرغبوا بنزع النووي، فالرئيس ترمب قال بوضوح إنهم لن يحصلوا على إعفاء من العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة ضدهم. بل إننا ندرس تشديد هذه العقوبات".

وفي 27 و28 فبراير الماضي، عقدت في هانوي القمة الثانية للرئيس دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وانتهت قبل الموعد المحدد لها، دون تحقيق نتائج تذكر.