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ترمب عن استبعاد كلينتون خوض انتخابات 2020: سوف أفتقدها

المصدر: العربية.نت
هيلاري كلينتون ودونالد ترمب
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علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، على تأكيد هيلاري كلينتون أنها لن تترشح للرئاسة في انتخابات 2020، حيث استبعدت المرشحة الرئاسية السابقة أية تكهنات بخصوص محاولة ثالثة من جانبها للوصول إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "هل يعني هذا أنني لن أتنافس معها مجدداً؟ سوف أفتقدها بالتأكيد!".

وكانت كلينتون استبعدت للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، الاثنين، الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 2020.

وقالت كلينتون لقناة "نيوز 12" المحلية في نيويورك: "لن أترشح لكنني سأواصل التحدث عما أؤمن به والدفاع عنه". وأضافت: "أريد التأكد من أن الناس يدركون أنني سأواصل الكلام".

وأكدت وزيرة الخارجية السابقة (2009-2013): "لن أذهب إلى أي مكان. ما يحدث حالياً في بلدنا يثير قلقي العميق".

والتقت كلينتون شخصيات ديمقراطية تريد الترشح للسباق الرئاسي في 2020.

وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية "سي إن إن" أن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون من المرشحين للرئاسة.

كلمات دالّة

#الانتخابات الأميركية 2020, #هيلاري كلينتون, #دونالد ترمب

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