سفير واشنطن المرشح للسعودية:إيران تزعزع استقرار المنطقة

اتهم المرشح لمنصب سفير الولايات المتّحدة في السعودية الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، اليوم الأربعاء، إيران بزعزعة استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن تزويد إيران لحزب الله بالسلاح يهدد ديمقراطية لبنان الهشة.

وأعرب جون أبي زيد، خلال جلسة الاستماع الخاصة بمجلس الشيوخ الأميركي، عن شرف كبير للعمل على تعزيز علاقتنا مع السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تلعب دورا محوريا في محاربة الإرهاب العالمي، مؤكدا في السياق ذاته أن الولايات المتحدة ستواصل حربها على الإرهاب في العالم.

وقال المرشح لمنصب سفير واشنطن في الرياض إن السعودية تساهم بفاعلية في جهود قطع شبكات تمويل داعش، وإن التعاون العسكري مع السعودية ضروري لنشر الأمن وحماية حياة الأميركيين، وأي تقليص للعلاقات بين أميركا والسعودية سيقوض الأمن الإقليمي.