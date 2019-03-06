مايكل بلومبرغ يتراجع عن منافسة ترمب في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس بلدية نيويورك السابق الملياردير، مايكل بلومبرغ، الثلاثاء، عزوفه عن الترشّح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي إلى السباق الرئاسي وذلك بعدما ظلّ طيلة الأشهر الماضية يتحدّث عن عزمه على مقارعة الرئيس، دونالد ترمب، في الانتخابات المقرّرة في نهاية 2020.

وقال بلومبرغ في تغريدة على تويتر: "الخيار أمامي كان واضحاً: هل أمضي العامين المقبلين وأنا أتحدّث عن أفكاري وعمّا يمكنني فعله مع علمي أنّني قد لا أفوز بترشيح الحزب الديموقراطي؟ أو أمضي العامين المقبلين في مواصلة العمل الذي أقوم به والذي أموّله والذي أعلم أنّه يمكن أن يؤتي نتائج حقيقية مفيدة للبلد؟".

وأضاف الملياردير المنخرط بقوة في مكافحة التغيّر المناخي والبالغ 77 عاماً: "أدركت أنّني أفضّل أن أعمل على أن أتكلّم. وخلصت إلى أنّ الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لمساعدة البلد هي في التشمير عن ساعديّ والاستمرار في العمل".