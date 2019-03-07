ترمب يطلب ولاء الجمهوريين قبل تصويت على جدار المكسيك

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، من المنشقين في الحزب الجمهوري عدم دعم الديمقراطيين في التصويت على إلغاء إعلانه حالة الطوارئ لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

Senate Republicans are not voting on constitutionality or precedent, they are voting on desperately needed Border Security & the Wall. Our Country is being invaded with Drugs, Human Traffickers, & Criminals of all shapes and sizes. That’s what this vote is all about. STAY UNITED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2019

وكتب ترمب على "تويتر": "ابقوا متحدين"، وذلك قبل تصويت مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن ينشق فيه 4 جمهوريين وينضموا إلى الديمقراطيين في إلغاء إجراء ترمب المثير للجدل.

ورغم أن الديمقراطيين يشكلون أقلية في مجلس الشيوخ، إلا أن دعم الجمهوريين الأربعة لهم سيؤدي إلى تمرير القرار.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اعتمد، الأسبوع الماضي، بأغلبية كبيرة قراراً يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي فرضها ترمب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وبحسب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين فقد تجاوز ترمب صلاحياته عندما قام بتفعيل سلطات خاصة للتغلب على معارضة الكونغرس لتمويل بناء الجدار الحدودي.

وفي حال صوت الجمهوريون إلى جانب الديمقراطيين فإن ذلك سيتسبب بإحراج للرئيس رغم أن التصويت رمزي ويمكن لترمب الرد بالاعتراض عليه ومواصلة الحصول على تمويل الجدار.

وفي تغريدته، نفى ترمب أن تكون القضية متعلقة بمخاوف دستورية حول تجاوز الرئيس صلاحياته، بحسب ما يزعم الديمقراطيون.

وقال إن أعضاء مجلس الشيوخ: "يصوتون على الأمن والجدار الحدودي الضروري للغاية. بلادنا تتعرض لغزو من مهربي المخدرات والبشر والمجرمين من جميع الأشكال.. هذه هي فحوى التصويت".