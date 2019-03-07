فيلم كوري شمالي يشيد بعلاقة كيم وترمب ويتجاهل فشل القمة

عرضت كوريا الشمالية فيلماً يتناول القمة الثانية التي عقدها زعيمها كيم يونغ أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، وانهارت بسبب الخلاف على كيفية تفكيك بيونغ يانغ برنامجها النووي، لكنها انتهت بوداع ودي بين الزعيمين.

وبث التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية الفيلم الوثائقي الذي تتبع رحلة كيم بالقطار إلى هانوي والتي استغرقت 11 يوماً. ومدة الفيلم 78 دقيقة.

ويعرض الفيلم لقطات من إقامة كيم في العاصمة الفيتنامية والتي استمرت تسعة أيام شملت محادثاته مع ترمب وزيارة لسفارة كوريا الشمالية وجولة سياحية وزيارة كبار مساعديه لمواقع صناعية.

ولم يشر إعلام كوريا الشمالية الخاضع لرقابة شديدة إلى انهيار القمة أو أي خلاف رغم أن ترمب وكيم فشلا في تقليص الخلافات بينهما بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية ودرجة استعداد الجانب الأميركي لتخفيف العقوبات عنها.

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ويصور الفيلم الزعيمين وهما يبتسمان ويتصافحان، حتى بعد انتهاء القمة دون اتفاق ويقولان إنهما اتفقا على "الاجتماع وجها لوجه بشكل متكرر" ومواصلة "الحوار البنّاء".

وقال مقدم التعليق في الفيلم إن البلدين "يمكنهما تخطي العقبات والأزمات والمحن والمضي قدماً إذا قدم الجانبان اقتراحات عادلة تستند إلى مبادئ يقبلها ويحترمها كلاهما وشاركا في المفاوضات بموقف سليم ورغبة في حل المشكلات".

ويقول خبراء إن تجاهل الفيلم لانهيار القمة والتركيز على العلاقة بين الزعيمين يشير إلى أن بيونغ يانغ لا تستعد للانسحاب من المفاوضات.

وقال المعلّق: "كانت القمة تغييراً مهما لنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد قائم على الاحترام والثقة المتبادلين بين الزعيمين".