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السجن 47 شهراً لبول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب

المصدر: واشنطن - وكالات
بول مانافورت
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حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية، الخميس، بالسجن لمدة 4 سنوات تقريباً (47 شهراً)، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

وهذا الحكم الذي صدر بحق مانافورت، يُعتبر أقل بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركية التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسجن بين 19 و24 عاماً.

وقال القاضي تي. إس. إيليس، الذي حدد عقوبة السجن على مانافورت بـ47 شهراً في محكمة اتحادية في الإسكندرية بفرجينيا، إن "مانافورت ارتكب جرائم خطرة".

ومانافورت هو أحد 7 شركاء أو مستشارين سابقين لترمب اتُهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترمب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

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