بعد فشل القمة.. ترمب عن علاقته بكيم: لا تزال جيدة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، لا تزال "جيدة"، رغم فشل القمة الأخيرة بينهما في فيتنام.

وقال ترمب في البيت الأبيض: "أعتقد أنها لا تزال جيدة"، وذلك رداً على سؤال عن علاقته بكيم بعد أسبوع من فشله في التوصل إلى اتفاق ولو جزئياً مع الأخير حول تخلي بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية.

وكانت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية قد أقرت، في وقت سابق الجمعة، للمرة الأولى بفشل القمة التي كان من المفترض أن تشكل استكمالاً لقمة تاريخية أولى عقدها الزعيمان في سنغافورة العام الماضي.

وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية أن "الشعب في الداخل والخارج يشعر بالأسف، ويحمّل الولايات المتحدة مسؤولية انتهاء القمة من دون التوصل لاتفاق".

وبعد التعثر الذي سجل في هانوي، قال خبراء، هذا الأسبوع، إن بيونغ يانغ بدأت بإعادة بناء منشأة سوهي لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى، والتي كان الزعيم الكوري الشمالي قد وافق العام الماضي على إغلاقها في إطار جهود بناء الثقة بين الطرفين.

وحذر ترمب، الأربعاء، من أنه "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" في حال تأكدت تقارير عن أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع سوهي.