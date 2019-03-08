رفض دعوى الممثلة الإباحية حول اتفاق كتمان علاقتها بترمب

أظهرت أوراق محكمة أن قاضياً اتحادياً في لوس أنجلوس رفض، الخميس، دعوى قضائية أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتراجع عن تسوية أبرمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصلت بموجبها على أموال مقابل تكتمها عن علاقته معها.

وأقامت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى قضائية في مارس 2018 للتراجع عن اتفاق عدم الإفصاح الذي يمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترمب في عام 2006. وجرى التوصل إلى الاتفاق في الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وينفي ترمب إقامة علاقة مع دانيالز.