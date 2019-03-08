واشنطن: استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض

أعلنت الرئاسة الأميركية الجمعة أن بيل شاين، مدير الإعلام في البيت الأبيض والمدير السابق لشبكة فوكس نيوز، قدم استقالته.

وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم الرئاسة إن "بيل شاين سلم استقالته للرئيس (دونالد ترمب) مساء أمس (الخميس)"، مضيفة أن "بيل لا يزال يدعم الرئيس ترمب وبرنامجه، وسيكون مستشارا في حملة 2020 لإعادة انتخاب" ترمب.

وكان شاين تولى منصبه في تموز/يوليو 2018 خلفا لهوب هيكس التي انضمت إلى فوكس نيوز.

وكان تولى نيابة رئاسة الشبكة الإخبارية القريبة من المحافظين في آب/اغسطس 2016 بعد استقالة رئيس مجلس إدارتها رودجر ايلز الذي لوحق قضائيا بتهمة التحرش الجنسي بمذيعة سابقة.

وفي آيار/مايو 2017، استقال شاين بدوره على خلفية تساؤلات عن موقفه من هذه القضية، وخصوصا بعدما اتهمه موظفون سابقون بانه تجاهل شكاوى التحرش بحق ايلز.

وعلق ترمب "قام بيل شاين بعمل استثنائي بالنسبة إلي وإلى الحكومة. سنفتقده في البيت الأبيض لكنني أتطلع إلى العمل معه في الحملة الرئاسية للعام 2020 والتي سينخرط فيها في شكل كبير".