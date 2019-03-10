ترمب سيطلب 8.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

أفاد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد أن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليارات دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

ورداً على أسئلة قناة "فوكس نيوز" بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو: "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وموازنة العام 2020 ستكشف الاثنين. وتؤكد صحف أميركية أن ترمب يريد تحويل خمسة مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي لـ2020 و3.6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترمب لمنع الهجرة.

ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الاميركية والبرلمانيين.

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وستضاف تلك المبالغ الى التمويل العاجل بقيمة 6.5 مليارات دولار المقرر وفق حال "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها ترمب في 15 شباط/فبراير، وهو إجراء يمكنه من الالتفاف على الكونغرس للإفراج عن التمويل.

وفي آخر مرة طلب فيها ترمب من البرلمانيين الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين بإغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يوما.

ولذلك سعى إلى الالتفاف على إرادة النواب بإعلان حال الطوارئ الوطنية لكن الكونغرس يستعد لتبني قرار بإلغاء هذا التمويل الطارئ.

ورأى المستشار أن ترمب "سيحافظ على مشروع الجدار، وسيحافظ على أمن الحدود. أعتقد أن ذلك أمر أساسي".

من جهة أخرى، أبدى المستشار الرئيسي للإدارة الأميركية في المجال الاقتصادي، تفاؤله بشأن النمو الأميركي الذي قال إنه سيفوق 3% "في 2019 وما بعدها"، مشيراً إلى أن موازنة 2020 تنص على خفض النفقات العامة بنسبة 5%.