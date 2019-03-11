رئيس الاحتياطي الفيدرالي: ترمب لا يمكنه إقالتي من منصبي

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من دونالد ترمب، في مقابلة، الأحد، إن الرئيس الأميركي لا يُمكنه إقالته من منصبه.

وأوضح باول في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر تلفزيون "سي بي إس" أنّ "القانون واضح، لديّ ولاية مدتها 4 سنوات. وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل".

ومع ذلك، رفض باول انتقاد ترمب أو الكلام عن المحادثات الخاصة بينهما، قائلاً إنه "لن يكون مناسباً" بالنسبة إليه أن يفعل ذلك.

وتابع "أحاول عدم التعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحةً أنّ من المناسب لي أن أُعلّق على الرئيس أو على أيّ مسؤول آخر".

وقد انتقد ترمب باول مراراً بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أن وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ هذا العام، لكنه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي. وقال: "لا يوجد سبب لعدم استمرار نموّ الاقتصاد". أما على صعيد المخاطر، فاعتبر باول أن الجريمة السيبرانية تمثل خطراً كبيراً.