بايدن يلمح إلى احتمال ترشحه لانتخابات رئاسة أميركا 2020

أعلن جو بايدن الذي لم يعلن بعد عزمه الدخول في السباق إلى البيت الأبيض للعام 2020، أمام رجال إطفاء، الثلاثاء، كانوا يدعونه إلى الترشح، أن "تمنياتهم" يمكن أن تتحقق.

وهتف رجال الإطفاء الذين تجمعوا في واشنطن في إطار مؤتمر ألقى فيه الديموقراطي بايدن خطابا طويلا "انطلق يا جو، انطلق يا جو". كما حملوا لافتات بالكلمات نفسها.

وقال بايدن "أقدر الطاقة التي أبديتموها عندما وصلت إلى هنا. احتفظوا بها فترة أطول، يمكن أن أحتاج إليها في الأسابيع المقبلة"، منتزعا موجة تصفيق.

وأضاف السيناتور السابق (76 عاما): "انتبهوا، تمنياتكم يمكن أن تتحقق".

ويعد بايدن، الاسم الكبير في الحزب الديموقراطي، مرشحا منذ أشهر للانضمام إلى سباق الترشيح الديمقراطي.

وقال بايدن "في الولايات المتحدة، الفرصة متاحة للجميع لأن ينجحوا، وهذا ما يتعين على الرئيس المقبل للولايات المتحدة أن يفهمه، وهذا ما لا يفهمه أبدا رئيسنا الحالي، كما أعتقد".