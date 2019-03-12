بيلوسي تعارض مقترحات لعزل ترمب

عارضت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، مقترحات من جانب أعضاء بحزبها الديمقراطي للبدء في إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن هذه العملية ستكون مثيرة للانقسام بالنسبة للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن بيلوسي القول: "العزل مثير للانقسام كثيرا بالنسبة للبلاد، ما لم يكن هناك أمر قهري للغاية (وبتأييد) ساحق ومن جانب الحزبين. لا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نخوض في هذا المسار، لأنه يقسم البلاد، وهو "ترمب" لا يستحق ذلك".

ومضت بيلوسي قائلة إنها تعتقد أن المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة قوية وإنها ليست قلقة، "إلا إذا أعيد انتخاب ترمب في عام 2020".

وقالت بيلوسي: "مع كل التحديات التي واجهناها، يمكننا الصمود في وجه أي شيء.

ولكن ربما لن تكون هناك فترتان "رئاسيتان لترمب". لذلك يتعين علينا التأكد من عدم حدوث ذلك".