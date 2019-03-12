بومبيو: سنسحب كافة دبلوماسيينا من فنزويلا لتدهور الوضع

قررت واشنطن، الثلاثاء، سحب الدبلوماسيين المتبقين لها في فنزويلا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن سحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا سيتم هذا الأسبوع.

وكتب بومبيو على "تويتر" أن "القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أن وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكل قيداً على السياسة الأميركية".

وقالت الخارجية في بيان: "مثلما كان الحال مع قرار 24 يناير لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأميركي في السفارة بات يشكل ضغطاً على السياسة الأميركية".

وفي 24 يناير الفائت، طلبت واشنطن من الطاقم الدبلوماسي "غير الضروري" مغادرة فنزويلا التي تشهد صراعاً مريراً على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة خوان غوايدو وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ودعت واشنطن في ذلك اليوم أيضاً رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا للرحيل عن هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.