ترمب: لم أفعل أي شيء خطأ.. كيف يمكنكم عزل رئيس ناجح؟

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يقدر بيان رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، حول طلب إقالته.

وكتب في تغريدة نشرها على تويتر "إنني أقدر تقديراً عالياً بيان نانسي بيلوسي ضد طلب الإقالة، لكن يجب على الجميع أن يتذكروا الحقيقة البسيطة وهي أنني لم أفعل أي شيء خطأ، حيث إن الاقتصاد والبطالة هما الأفضل على الإطلاق، والعسكريون والأطباء البيطريون رائعون - والعديد من النجاحات الأخرى! كيف يمكنك عزل رجل يعتبره الكثيرون أنه الرئيس الأكثر نجاحًا خلال السنتين الأوليين في التاريخ، خاصةً عندما لم يرتكب أي خطأ".

I greatly appreciate Nancy Pelosi’s statement against impeachment, but everyone must remember the minor fact that I never did anything wrong, the Economy and Unemployment are the best ever, Military and Vets are great - and many other successes! How do you impeach.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

....a man who is considered by many to be the President with the most successful first two years in history, especially when he has done nothing wrong and impeachment is for “high crimes and misdemeanors”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

هذا وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، قالت الاثنين الماضي، إنه "لا حاجة" لإقالة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من منصبه، إلا إذا كانت هناك أسباب تستوجب القيام بذلك.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن "الإقالة هي فعل يدفع إلى تفرقة البلاد، إلا إذا برز أمر مقنع ونابع من الحزبين" يستدعي إقالة ترمب، مؤكدة أن الرئيس الأميركي "لا يستحق كل هذا العناء".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها بيلوسي موقفها تجاه المطالب بإقالة ترمب، بعد سلسلة من التصريحات الحذرة تجاه الموضوع، خصوصا أن خطوة كهذه قد تحدث شرخا بين الديمقراطيين وجمهور الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويأتي طرح فكرة إقالة ترمب، في إطار التحقيق الذي يقوم به المحقق الخاص، روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2016، والتواطؤ المحتمل بين حملة ترمب والحكومة الروسية، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.