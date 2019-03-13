دراسة: الأحقاد السياسية والعنصرية تتفشى في مدارس أميركا

أظهرت دراسة نشرت، اليوم الأربعاء، أن الضغائن السياسية والعداء العنصري تقسم الطلاب في المدارس الثانوية الأميركية.

ودرس الباحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 505 مدارس ثانوية. وذكرت أكثر من 60% من المدارس أن بعض طلابها تحدثوا بطريقة مهينة عن المهاجرين.

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وقال أكثر من 80% من مديري هذه المدارس إن بعض الطلبة حقروا من شأن جماعات عرقية أخرى.

وأطلقت الجامعة على الدراسة عنوان "المدارس والمجتمع في عهد ترمب"، لكن مؤلفها قال إن الرئيس الجمهوري ليس المسؤول الوحيد عن التوترات في المدارس الثانوية.

وقال جون روجرز، أستاذ التعليم في جامعة كاليفورنيا، لوكالة "رويترز": "التقرير صورة لهذا الوقت بالتحديد.. ليست صورة ضيقة عن أفعال رئيس واحد، رغم أن أفعال هذا الرئيس تسهم في ذلك".