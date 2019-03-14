الكونغرس يرفض تمويل الجدار.. وترمب يرد بكلمة

رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تصويت نهائي الخميس، التمويل الطارئ للجدار الذي يشيده الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الحدود مع المكسيك.

وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديمقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب، ينص على أن "حال الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 شباط/فبراير 2019 تعتبر ملغاة".

ترمب يتسلح بـ"الفيتو"

في المقابل، رد ترمب على هذه "النكسة" بكلمة واحدة عبر تويتر، كاتباً "فيتو".

VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

وبعد حوالي نصف ساعة، ألحق ترمب تغريدته الأولى المختصرة بثانية، قال فيها: "أتشوق لاستعمال الفيتو ضد القرار الذي صوت عليه الديمقراطيون والذي سيفتح الحدود على مصراعيها، ما سيزيد معدل الجرائم والمخدرات والتهريب في بلادنا".

وأضاف: "أشكر كل الجمهوريين الذين صوتوا لصالح أمن الحدود، ولصالح الجدار الذي تحتاجه البلاد بشدة".

وكان ترمب أعلن في أوقات سابقة أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته.

يذكر أن النتيجة التي تم الحصول عليها بأصوات 12 من الجمهوريين تشكل انتكاسة للرئيس.