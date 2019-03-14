بومبيو: بعثة واشنطن غادرت فنزويلا..وكاراكاس: "رحلناها" 

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن آخر الدبلوماسيين الأميركيين في فنزويلا يتواجدون في المطار الرئيسي للبلاد استعدادا للعودة إلى الوطن، وذلك وسط تدهور العلاقات بين واشنطن والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان مسؤول أميركي قد تحدث، الخميس، شرط عدم نشر هويته بسبب حساسية الوضع، أنه وفي وقت سابق من الخميس، شوهد موكب وهو يغادر السفارة الأميركية في كراكاس.

وغرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع يقول، إن الدبلوماسيين يسحبون لأنهم أصبحوا "ضغطا" على السياسة الأميركية.

ورفضت الحكومة الفنزويلية تصريح بومبيو، قائلة إنها أمرت الدبلوماسيين الأميركيين بالرحيل.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ونحو 50 دولة أخرى تدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو وجهوده للإطاحة بمادورو الذي يقول إنه "مستهدف بمخطط أميركي للانقلاب".