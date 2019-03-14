عاصفة تجتاح ولايات أميركية.. إغلاق طرق وانقطاع الكهرباء

اجتاحت عاصفة عنيفة ولايات نبراسكا وأيوا وكولورادو ووايومنغ الأميركية، الأربعاء، وتسببت الثلوج والفيضانات في إغلاق طرق وانقطاع التيار الكهربائي، ما استدعى القيام بعمليات إجلاء.

وفي ولاية كولورادو، تم إعلان حال الطوارئ وإلغاء أكثر من 1400 رحلة في مطار دنفر، الذي أُغلقت مدارجه. كما حرم مئات آلاف الأشخاص من الكهرباء بسبب تساقط الثلوج والرياح العاتية، وفقاً لصحيفة دنفر بوست.

من جهته، قال حاكم ولاية نبراسكا المجاورة، بيت ريكيتس، إن هذه الأحوال الجوية التي يُتوقع أن تستمر بضعة أيام "قد تكون حدثاً عنيفاً للغاية"، مشيراً إلى حدوث فيضانات وعمليات إجلاء في مواقع كثيرة.

كذلك تم وضع الحرس الوطني للولاية في حالة تأهب، إذ تخشى السلطات حدوث فيضانات قياسية.

وتزامناً تم إغلاق مدارس وشركات ومبان حكومية في وايومنغ، وفقاً لصحيفة وايومنغ تريبيون إيغل.