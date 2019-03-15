ترمب عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي: مذبحة مروّعة

دانت الولايات المتحدة بقوة هجوم نيوزيلندا الذي وقع الجمعة، معتبرة أنه ينم عن "شر وكراهية".

وقال الرئيس دونالد ترمب عبر تويتر: "نقف إلى جانب نيوزيلندا بعد "المذبحة المروعة" في المسجدين"، مشيراً إلى أن "49 بريئاً قتلوا عبثاً".

كما ذكرت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "تدين الولايات المتحدة بقوة هجوم كرايستشيرس. قلوبنا ودعاؤنا للضحايا وذويهم. ونحن نقف متضامنين مع نيوزيلندا شعباً وحكومة في مواجهة عمل آثم من أعمال الكراهية".

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش النيوزيلندية إلى 49 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 40 جريحاً، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى رجل.

وقال مفوض الشرطة في البلاد، مايك بوش: "وجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غداً صباحاً".

يذكر أن 41 ضحية من القتلى وقعوا في أحد المسجدين و8 آخرين بالمسجد الثاني.

وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أن الشرطة ألقت القبض على أربعة (3 رجال وامرأة) لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة، مضيفة أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى.

وقالت: "رفعنا مستوى الإنذار من متدنٍ إلى عالٍ (...) وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات"، مؤكدة: "لدينا مستوى رد مشدد على جميع المستويات".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا متطرف يميني أسترالي.