أميركا تحذر العراق من إيران.. وتدعوه للامتثال للعقوبات

حذر المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، العراق من مغبة التفاؤل بزيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العاصمة بغداد.

واستند هوك في تحذيراته إلى حقيقة أن "النظام الإيراني لا يستثمر في شعبه، فكيف يمكن لأحد أن يتوقع منه دعم العراق والشعب العراقي بأي شكل من الأشكال"، وفق وصفه.

وقد دفعت زيارة روحاني، التي وضعها محللون في إطار البحث عن مخرج للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران، والتي تركت اقتصاد طهران في حالة من الوهن، واشنطن إلى تحذير بغداد من السماح لطهران باستغلال العراق لتحقيق هذا الهدف، حيث أكد هوك أن العقوبات تحرم النظام الإيراني من الدخل الذي يستخدمه في زعزعة استقرار المنطقة ويجب على الجميع الامتثال بها.

كما استشهد المبعوث الأميركي بحقائق ممارسات النظام الإيراني في المنطقة، والتدخلات المستمرة في شؤون دول الجوار لزعزعة أمنها واستقرارها، في وصفه النظام المصرفي الإيراني بالأسود وغير الشفاف، مشدداً على أن نظام طهران لا يريد لشعبه أن يعرف أين تذهب أموال الدولة، لأنها في الواقع تنفق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق طمع إيران في السيطرة على دوله.