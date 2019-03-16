ترمب يوقع أول فيتو بولايته لتمويل الجدار مع المكسيك

استخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد إجراء من الكونغرس كان سيعرقل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية.

ويعني استخدام ترمب للفيتو إعادة هذا الإجراء للكونغرس. وليس من المتوقع أن يتمكن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون من الحصول على تأييد كافٍ لتخطي فيتو ترمب وهو الأول من نوعه خلال رئاسته.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، يوم الجمعة إن المجلس سيصوت في 26 مارس آذار على تجاوز فيتو ترمب.

وقالت بيلوسي في بيان "في 26 مارس المجلس سيتصرف مجددا من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا من إعلان الرئيس للطوارئ من خلال التصويت على تجاوز الفيتو الذي أصدره". واتهمت ترمب بانتزاع سلطات إضافية بشكل غير قانوني.