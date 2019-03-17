ترمب يوجه سهامه إلى فرنسا.. "ماذا حقق اتفاق المناخ؟"

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سهامه إلى فرنسا بعد أعمال حرق ونهب استهدفت العديد من المحلات التجارية على الشانزلزيه، أشهر جادات باريس خلال يوم جديد من تظاهرات "السترات الصفراء"، موحياً بأن سياستها حيال المناخ مسؤولة عما يحصل.

وسأل ترمب على تويتر: "ماذا حقق اتفاق باريس حول المناخ لفرنسا؟"، وهو المعروف بموقفه النافي للتغير المناخي رغم إجماع العلماء على ذلك منذ سنوات.

وكتب مجيباً عن سؤاله: "بعد 18 أسبوعاً من أعمال الشغب التي يقوم بها المحتجون من السترات الصفراء، لا أعتقد أنه حقق أموراً جيدة! في الأثناء ارتقت الولايات المتحدة إلى رأس جميع القوائم حول البيئة".

How is the Paris Environmental Accord working out for France? After 18 weeks of rioting by the Yellow Vest Protesters, I guess not so well! In the meantime, the United States has gone to the top of all lists on the Environment. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019

وهي المرة الثانية التي يستشهد فيها الرئيس الأميركي بالتظاهرات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر بفرنساً احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، لدعم آرائه حول المناخ.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن ترمب أن بعض المحتجين رددوا "نريد ترمب!"، بدون أن يعطي أدلة على ذلك.

وفي حينه، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان لقناة ""أل سي إي": "لا نأخذ السياسات الأميركية الداخلية في الاعتبار ونود أن يكون الأمر مبتادلاً".

وأشار لودريان: "أقول هذا لدونالد ترمب، كما يقوله أيضاً الرئيس الفرنسي : اتركوا أمتنا وشأنها".