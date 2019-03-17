فيضانات تاريخية تضرب ولاية أميركية.. ووفاة شخصين

غمرت المياه مناطق واسعة من ولاية نبراسكا والسهول الوسطى في الولايات المتحدة، السبت، بعد عاصفة عاتية تسببت في فيضانات تاريخية على طول نهري ميزوري وبلات، ما أدى إلى وفاة شخصين وتدمير منازل.



وتوقعت هيئة الطقس الوطنية استمرار الفيضانات الخطيرة حتى الغد في نبراسكا وفي جنوب ووسط غرب أيوا، لاسيما على طول نهر ميزوري.



من جهته، قال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في نبراسكا، مايك وايت، في مقابلة عبر الهاتف، إن الفيضانات منتشرة على نطاق واسع في الثلث الشرقي من الولاية، مشيراً إلى أن شخصين لقيا حتفهما في الولاية هذا الأسبوع بسبب الفيضانات.



كما ذكرت محطة (كيه.إم.تي.في) التلفزيونية أن منسوب مياه نهر ميزوري كان لا يزال في ارتفاع بحلول مساء السبت.



وتابع وايت: "نتوقع ارتفاع منسوب المياه أربع أو خمس أو ست أو سبع أقدام فوق أعلى منسوب بلغته على الإطلاق".



وجاءت الفيضانات عقب إعصار شتوي عنيف ضرب السهول الوسطى الأسبوع الماضي قادماً من جبال روكي في الغرب.



كذلك دمرت الفيضانات متاجر وبيوتاً، أطاحت بقطاع كبير من جسر طريق سريع، وفق ما أظهرته صور نشرها بيت ريكيتس حاكم نبراسكا على تويتر.