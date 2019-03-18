ترمب يهاجم جو بايدن.. "ذكاؤه ضعيف"

تعرض الديمقراطي جو بايدن الذي لم يصبح بعد مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لانتقادات ساخرة، الاثنين، من الرئيس دونالد ترمب.

وانتهز ترمب هفوة جديدة ارتكبها نائب الرئيس السابق بارك أوباما، ليسخر من الرجل الذي يمكن أن ينضم قريبا إلى 15 ديمقراطيا يرغب كل منهم في تمثيل حزبه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وغرد ترمب على تويتر أن "جو بايدن ورط نفسه نهاية الأسبوع حين عجز عن نطق جملة بسيطة بشكل صحيح بشأن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأضاف "عليكم أن تعتادوا، شخص إضافي بمعدل ذكاء ضعيف".

وتلعثم الديمقراطي (76 عاما)، الذي يلمح منذ أسابيع إلى أنه سيدخل السباق الرئاسي، خلال عشاء السبت في ولاية ديلاوير.

وقال "أنا الأكثر تقدمية بين جميع المرشحين" للرئاسة، قبل أن يتدارك "بين كل الذين سيصبحون مرشحين".

وليست المرة الأولى التي يدخل فيها الرجلان في مشادة.

وكان بايدن أعلن خلال الحملة الانتخابية العام 2016، أنه كان يود لو تمكن من تصفية حسابه مع ترمب.

وقال في حينه "كنت أرغب لو أننا ما زلنا في الثانوية، لكان بإمكاني التعارك معه خلف الصالة الرياضية"، ما أثار رد فعل مباشر من ترمب الذي اتهم بايدن بـ"أداء دور الرجل القوي" فقط حين يكون خلف الميكروفون.