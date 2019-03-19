ترمب: كل الخيارات على الطاولة في أزمة فنزويلا

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن "كل الخيارات" تبقى قائمة لدفع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى التخلي عن السلطة.

وقال ترمب خلال استقباله نظيره البرازيلي، جاير بولسونارو: "كل الخيارات تبقى على الطاولة"، مضيفا أن "ما يحدث في فنزويلا معيب" مشيرا إلى "الديون والدمار والجوع".

وقد اعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى، بما فيها البرازيل بزعيم المعارضة رئيس البرلمان، خوان غوايدو، رئيسا بالوكالة في فنزويلا.

وكان ممثل غوايدو في واشنطن أعلن، الاثنين، السيطرة على ثلاثة مواقع دبلوماسية فنزويلية في الولايات المتحدة.

ووصفت الحكومة الفنزويلية الخطوة "بالانتهاك الخطير جدا للالتزامات الدولية للحكومة الأميركية"، وهددت باتخاذ خطوات مماثلة في فنزويلا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه "تطور مرحب به في علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا. إن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الديموقراطية في فنزويلا والرئيس الانتقالي غوايدو والجمعية الوطنية، وهي المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيا في البلاد".