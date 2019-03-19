خلاف علني حول ترمب بين مستشارته وزوجها الجمهوري

تثير تصريحات متضاربة يطلقها ثنائي من أشهر الأزواج في واشنطن بشأن الصحة العقلية للرئيس دونالد ترمب، اهتماماً في العاصمة الفيدرالية الأميركية، غير أن وتيرة هذا التباين تصاعدت أخيرا.

الزوج يشكك علناً بالصحة الذهنية لترمب، فيما زوجته تؤكد أن الرئيس الأميركي في أحسن أحواله. قد يبدو هذا الخلاف عادياً بين زوجين إلا أن الأمر يأخذ بعداً أكبر إذا كان يتعلق بثنائي من بين الأشهر في واشنطن، وهما كيليان كونواي، المستشارة المقربة من ترمب، وجورج كونواي، المحامي المحافظ الذي استحال أحد أشهر الناطقين باسم معسكر الجمهوريين المناوئين لترمب.

واضطرت كيليان المعروفة بكثرة إطلالاتها التلفزيونية التي تدافع فيها عن الرئيس الجمهوري، للرد في إحدى المقابلات، الاثنين، على سؤال مباشر بشأن تغريدات لزوجها كتب فيها أخيرا أن حالة ترمب تتدهور.

وأجابت المديرة السابقة لحملة ترمب بانزعاج ظاهر على وجهها: "لدي أربعة أبناء وكنت أهتم بهم صباح اليوم قبل ملاقاة الرئيس للتحدث في أمور جوهرية، لذا لم يتسنَّ لي قراءة كل التغريدات".

واعتاد جورج توجيه سهامه إلى الرئيس الأميركي، حتى إنه قال قبل بضعة أشهر إنه يفضل الانتقال للعيش في أستراليا بدل التصويت مجددا لدونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويوجد 400 ألف متابع على حساب المحامي المحافظ عبر "تويتر".