بومبيو يثمّن الدور الكويتي في حل أزمات المنطقة

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن هناك حواراً استراتيجياً مع الكويت في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والتجارة.

وثمّن بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في الكويت الأربعاء، دور الوساطة الكويتية في عدد من قضايا المنطقة، مشدداً على أنه لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما لفت إلى أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم، قائلاً: "نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع".

"علاقات استراتيجية"

من جهته، أكد وزير خارجية الكويت أن "علاقات استراتيجية تربطنا مع الولايات المتحدة".

كذلك أشاد بالموقف الأميركي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج، قائلاً: "نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية".

وتابع: "نتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة حل الأزمة اليمنية سلمياً، وعلى أساس المرجعيات الثلاث".

وأضاف: "نثق بدور الولايات المتحدة في وضع خطة لعملية السلام".

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وبدأ بومبيو الثلاثاء جولة إلى الشرق الأوسط تشمل الكويت، ولبنان، وإسرائيل، وتستغرق خمسة أيام.