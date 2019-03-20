ترمب يستقبل نتنياهو الأسبوع المقبل

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطلع الأسبوع المقبل، في خضم حملة انتخابية قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 9 نيسان/أبريل.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الزعيمين سيعقدان اجتماع عمل الاثنين على أن يتناولا العشاء معاً الثلاثاء.

وأضافت أن "الرئيس ورئيس الوزراء سيناقشان مصالح وخطوات بلديهما المشتركة في الشرق الأوسط".

وسيتواجد نتنياهو في واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) المتنفذة والموالية لإسرائيل.

ويخوض اليميني نتنياهو الانتخابات التشريعية لإعادة انتخابه ويواجه تهديد اتهامه بالفساد، وتسعى إدارة ترمب جاهدة إلى دعمه.