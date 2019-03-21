بومبيو: الحوثي لا يعمل إلا بإيعاز من خامنئي وسليماني

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع "العربية" أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا.

وأوضح الوزير الأميركي أن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، مشيراً إلى أنه "لم نفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن".

وقال "نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله"، معتبراً أن "معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع (الرئيس السابق باراك) أوباما للاتفاق النووي".

وتابع "حزب الله منظمة إرهابية وبكل وضوح. في إدارتنا نسمي الأشياء على حقيقتها. أنا نادم على أنه في العقد الأخير لم تفعل الإدارة الأميركية ما هو كاف ولم توضح توقعاتنا في هذا الملف، نحن نريد ما هو الأفضل للشعب اللبناني ونعرف تاريخه.. لبنان كان قوة اقتصادية ناجحة ويمكنه تحقيق ذلك مجددا لكن ليس بمشاركة ارهابيين في الحكومة وليس عندما يحتل الإرهابيون مناطق لوضع الصواريخ الموجهة تجاه اسرائيل ذلك يشكل خطرا على لبنان واللبنانييون يعلمون ذلك.. ما يحتاجون له هو الدعم الخارجي لمساعدتهم وتوضيح وجهات النظر وسأناقش ذلك أثناء زيارتي إلى لبنان".

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وحول وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، قال الوزير الأميركي: نعيد باستمرار النظر في قائمة المنظمات الإرهابية، وكل ما نفعله هو تكتيكات لإجبار إيران على تغيير سلوكها.

وحول الوضع في سوريا، أوضح بومبيو أن الإبقاء على 400 جندي أميركي في سوريا هو لمحاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

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وقال: "عندما نُري خطتنا لحل الصراع سيرى العالم كيف نفكر"، نافياً تدخله في الانتخابات الإسرائيلية بظهوره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيارة القدس.

وعن الرؤية الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، أوضح الوزير بومبيو: "نريد حياة كريمة للفلسطينيين ولأبنائهم وأحفادهم خالية من العنف"، مشدداً على أن "الصراع سيحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والولايات المتحدة ستعلن عن رؤيتها قريباً".