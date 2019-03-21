ترمب يدعو للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على الجولان

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب|، الخميس، أن على الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل، التي استولت عليها الدولة العبرية من سوريا وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وكتب ترمب في تغريدة "بعد 52 عاماً حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.. ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية البالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة"، وفق التغريدة.

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بدوره، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بموقف ترمب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

يأتي موقف ترمب قبل أربعة أيام من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض فيما يخوض حملة لإعادة انتخابه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في التاسع من نيسان/أبريل.

ويشكل تصريح ترمب دعماً قوياً لنتنياهو الذي يطالب بهذا الاعتراف بشدة، ويستغل علاقته المميزة بالرئيس الأميركي في حملته الانتخابية، مظهراً ما أنجزته كمكاسب شخصية في وجه خصومه.

واحتلت إسرائيل قسماً كبيراً من مرتفعات الجولان العام 1967 ثم ضمتها.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي يعتبر ضم إسرائيل للجولان "لاغياً وليس في محله". وكانت الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف.