مستعيناً بخارطة.. ترمب: داعش "سيختفي" الليلة

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، بالتقدم المحرز في الحرب ضد تنظيم داعش منذ وصوله إلى السلطة، مشيراً إلى أن سقوط تنظيم داعش بات وشيكا.

وخلال حديث مع الصحافيين في حدائق البيت الأبيض، كشف ترمب عن خارطة صغيرة تمثل سوريا، قائلا: "كل ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم ليلة الانتخابات في عام 2016".

وأوضح "في الأسفل، إنها الخارطة نفسها وليس هناك أحمر، في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة".

وكان ترمب أعلن عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه سيتم الإعلان عن نهاية الخلافة بين لحظة إلى أخرى.