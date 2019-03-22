الجولان المحتل.. وثيقة أميركية تقر سيادة إسرائيل عليه

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الجمعة، أن مسؤولين أميركيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، ومن المرجح أن يوقعها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع المقبل.

كما رجح المسؤول أن يوقع ترمب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان ترمب، أعلن الخميس، أن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة #الجولان .

من جهته، سارع نتنياهو إلى شكر االرئيس الأميركي على هذه الخطوة الجريئة والشجاعة، على حد وصفه.

وأضاف: "ترمب صنع تاريخا لتوه، لقد فعلها مرة أخرى. أولا اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، ثم انسحب من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض العقوبات، والآن فعل شيئا ذا أهمية تاريخية باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

التعاون الخليجي: مرتفعات الجولان سورية وهذه حقيقة ثابتة

في المقابل، أعرب مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن أسفه لتصريحات ترمب حول مرتفعات الجولان المحتلة، مؤكدا أن هذا لن يغير من "الحقيقة الثابتة" باعتبار مرتفعات الجولان أراضي سورية. كما دان الخطوة الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية.

وكان ترمب كتب في تغريدة مساء الخميس "بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان". وقال إن منطقة الجولان الاستراتيجية التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمّتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر "ذات أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

يذكر أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقيّة وقطاع غزة في حرب 1967. وبعد ذلك ضمّت إسرائيل القدس الشرقية ومن ثم مرتفعات الجولان في خطوة أدانها المجتمع الدولي، ولم يعترف على الاطلاق.