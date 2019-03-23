الديموقراطيون يطالبون بنشر تقرير مولر دون اطلاع ترمب

طالب مسؤولون كبار في الحزب الديموقراطي الجمعة بنشر كامل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وعدم السماح للرئيس دونالد ترمب أو معاونيه بالاطلاع عليه.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك إنه "من الملزم (للمدعي العام بيل) بار أن ينشر التقرير كاملاً، وكذلك أن يقدّم الوثائق المتعلّقة به والنتائج التي توصّل إليها إلى الكونغرس".

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وأضاف البيان أنّه يجب على بار ألّا "يعطي الرئيس ترمب أو محاميه أو موظفيه الحقّ بأيّ معاينة سريعة للنتائج والأدلّة التي توصّل إليها المحقق الخاص مولر، ويجب ألّا يُسمح أيضا للبيت الأبيض بالتدخّل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها".

وكان مولر اختتم تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وقدّم تقريراً بنتائجه، وفق ما أفاد المدعي العام الأميركي بيل بار الجمعة، منهياً بذلك تحقيقاً استمرّ نحو عامين وتركّز حول الرئيس دونالد ترمب.

وبقي مضمون التقرير سرّياً، لكنّ بار كتب في رسالة إلى الكونغرس أنّه ربما يكون قادراً على تلخيص نتائجه "المبدئية" خلال "هذا الأسبوع".

إلى ذلك، أعلن المتحدّث باسم مولر الجمعة أن مهمته تنتهي "في الأيّام المقبلة" بعد أن قدّم إلى وزير العدل الأميركي تقريره النهائي في شأن التحقيق بالتدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.