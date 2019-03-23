بعد عامين.. مولر ينهي تقريره حول التدخل الروسي

اختتم المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وقدّم تقريراً بنتائجه، وفق ما أفاد المدعي العام الأميركي بيل بار الجمعة، منهياً بذلك تحقيقاً استمرّ نحو عامين وتركّز حول الرئيس دونالد ترمب.

وبقي مضمون التقرير سرّياً، لكنّ بار كتب في رسالة إلى الكونغرس أنّه ربما يكون قادراً على تلخيص نتائجه "المبدئية" خلال "هذا الأسبوع".

ورحّب البيت الأبيض الجمعة بتقديم التقرير الذي طال انتظاره، وقالت المتحدثة سارة ساندرز "الخطوات التالية تعود إلى المدعي العام بار، ونحن نتطلّع إلى أن تأخذ العمليّة مجراها. البيت الأبيض لم يتلقّ تقرير المحقق الخاص أو يتم إطلاعه عليه".

ولم تظهر مؤشّرات حول ما إذا كانت هناك اتّهامات في التقرير لترمب أو لأحد أفراد عائلته أو مستشارين سابقين له بالتواطؤ مع روسيا أو إعاقة العدالة، وهما المحوران الرئيسيان للتحقيق الذي خيّم كسحابة سوداء فوق إدارة ترمب منذ عامين.

وفي وقت سابق الجمعة، جدد ترمب، في مقابلة تلفزيونية محاولته التشكيك في التحقيق حول وجود صلات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وفي مقابلة مع قناة فوكس، الجمعة، وصف ترمب التحقيق بأنه "هراء".