بومبيو: أمامنا الكثير من العمل بعد سقوط داعش

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مازال أمامها الكثير من العمل للقيام به رغم هزيمة داعش في سوريا.

وردا على أسئلة الصحافيين خلال زيارته للبنان يوم السبت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم تمويلا إضافيا لمنع عودة ظهور التنظيم المتطرف أجاب بومبيو "مهمتنا لم تتغير".

وأضاف" مازال أمامنا عمل يجب القيام به لضمان عدم استمرار الإرهاب الراديكالي في النمو".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة أعلنت يوم السبت، تحرير آخر قرية خاضعة لسيطرة داعش في سوريا، والانتصار على التنظيم.

جاء الإعلان بعد يوم من تصريح ترمب بأن المسلحين لم يعودوا يسيطرون على أي أراض في سوريا.