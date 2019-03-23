بومبيو: الجولان يختلف عن القرم ولا معايير مزدوجة!

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، أن لا معايير مزدوجة في مقاربة الولايات المتحدة لمسألة الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات هضبة الجولان، وضم روسيا للقرم.

وقال في لقاء صحافي في السفارة الأميركية في بيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية: إن مسألة الجولان تختلف تماماً عن قضية القرم، وألا معايير مزدوجة في سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

وأوضح بومبيو رداً على سؤال من قبل أحد الصحافيين قارن بين فرض أميركا عقوبات على روسيا لضمها القرم، وبين مكافأة إسرائيل على احتلالها الجولان، واعتبار ترمب أنه آن الأوان للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على تلك المرتفعات السورية المحتلة، قائلاً: ما يقوم به الرئيس تجاه الجولان هو اعتراف بالواقع على الأرض وبالوضع الأمني الضروري لحماية دولة إسرائيل. فالأمر بسيط جدا".

وكان الرئيس الأميركي أعلن الخميس عبر تويتر أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حرب 1967.

ما استدعى ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمر، معتبراً الخطوة بطولية.

في حين شجب العديد من الدول الأوروبية والعربية تصريح ترمب، معتبرة أنه يناقض بشكل صارخ القرارات الدولية.

يذكر أن إسرائيل تحتل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.